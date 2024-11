¿Quién fue Viridiana Alatriste, hija de Silvia Pinal?... cómo murió la joven actriz a los 19 años de edad

Con apenas 19 años, la joven actriz perdió la vida en un trágico accidente que no sólo dejó una profunda huella en su familia, sino que también privó al mundo del espectáculo de una promesa artística que comenzaba a brillar.

Nacida del matrimonio entre Pinal y el productor Gustavo Alatriste, Viridiana llevaba un nombre simbólico, en homenaje a la película homónima de Luis Buñuel, una obra maestra del cine internacional que marcó un hito en las carreras de sus padres. Sin embargo, su historia personal sería tan breve como impactante, dejando un vacío que se mantiene hasta hoy en el recuerdo de quienes la conocieron.

UNA CARRERA PROMETEDORA

Desde muy joven, Viridiana mostró inclinaciones artísticas, influenciada por el entorno cultural en el que creció. Su debut en televisión se dio en el programa cómico ¡Cachún Cachún Ra-Ra!, una producción que simulaba la vida en una preparatoria y que rápidamente se convirtió en un fenómeno popular en la década de 1980. En el programa, interpretó a “Viri”, personaje con el que conectó con el público joven.

Fue durante su participación en este proyecto que conoció a Jaime Garza, un actor que encarnaba a “El Pelos” en la misma producción. El ambiente relajado del set propició que ambos iniciaran una relación sentimental, que Garza describió más tarde como un “romance juvenil” lleno de complicidad y cariño: “Fue un romance de novios, poco más de un año. No llegamos a vivir juntos ni nada”, recordó en entrevistas.

En paralelo a su trabajo en televisión, Viridiana comenzaba a destacar en el cine. Su participación en “La Seducción”, dirigida por el aclamado cineasta Arturo Ripstein, puso en evidencia su capacidad para interpretar papeles complejos. En esta película, su actuación fue aplaudida por su intensidad emocional, consolidándola como una actriz con gran futuro.

¿CÓMO MURIÓ VIRIDIANA ALATRISTE?

El 24 de octubre de 1982, Viridiana y Jaime Garza organizaron una reunión con amigos en el departamento del actor, ubicado en la calle Mimosa, en la Ciudad de México.

Según relató Garza, la velada transcurrió de manera tranquila hasta que Viridiana decidió marcharse abruptamente. Su actitud llamó la atención de Garza, quien más tarde recordó: “Ella estaba bien, no borracha ni nada, pero de repente dijo: ‘Ya me voy’. La vi inquieta, preocupada, no sé por qué”.

Viridiana dejó el departamento para regresar a casa, donde vivía con su madre. Sin embargo, durante el trayecto en la madrugada del 25 de octubre, el Volkswagen Atlantic que conducía se salió de los carriles laterales de la avenida Toluca, en la zona de Santa Fe, y cayó por un barranco.

La actriz no llevaba puesto el cinturón de seguridad, algo que no era obligatorio en esa época. Según los reportes, un golpe en la sien fue lo que le causó la muerte instantánea.

La muerte de Viridiana fue un golpe devastador para Silvia Pinal, quien enfrentó la tragedia con un dolor que describió como imborrable. “Era muy linda, muy pegada a mí, muy cariñosa, alegre e inquieta”, recordó la actriz años después en una entrevista para Las Estrellas. Pinal expresó también que su hija tenía un gran interés por el teatro clásico y que habría tenido una carrera destacada en la actuación de no haber sido por el fatídico accidente.

Por su parte, Jaime Garza quedó profundamente afectado. En entrevistas posteriores, el actor narró cómo la noticia lo dejó en estado de shock: “Se me fue el avión, no me acuerdo cuánto tiempo. Era una desgracia para todos, pero especialmente para ella, porque tenía un futuro maravilloso, una sensibilidad artística única”.

A lo largo de su vida, Garza mantuvo un retrato de Viridiana cerca y la recordaba como un “ángel” que lo cuidaba desde el más allá.

EL PESO DEL NOMBRE VIRIDIANA

El nombre de Viridiana no era casual. Silvia Pinal y Gustavo Alatriste decidieron llamarla así en homenaje a la película Viridiana (1961), dirigida por Luis Buñuel, un proyecto emblemático para ambos. La película ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes y consolidó a Pinal como una actriz internacionalmente reconocida.

Para Silvia Pinal, el nombre de su hija representaba una continuidad de su legado artístico. Sin embargo, la muerte de Viridiana le dio un significado aún más profundo, convirtiéndola en un símbolo de talento y tragedia en la memoria de la familia.

Aunque su carrera fue breve, Viridiana dejó una huella indeleble en la televisión y el cine mexicano. Su carisma, frescura y talento eran evidencia de un futuro brillante que quedó truncado demasiado pronto. La tragedia de su muerte sigue siendo recordada como uno de los episodios más dolorosos en la historia del espectáculo en México.