¿Por qué México es el país que más cine de terror consume en el mundo?

Un análisis de Angélica Gallón para el diario El País de España, nos da luz sobre el por qué esa fascinación de los mexicanos hacia el cine de terror.

De acuerdo con el texto, publicado el pasado 26 de agosto, en México se estrenan, en promedio, entre 70 y 75 películas de terror al año, en tan solo 52 semanas de cartelera.

Pablo Guisa, director de Grupo Mórbido, expuso que México tiene el primer lugar como consumidor de películas de horror, seguido por Corea del Sur, Rusia y Estados Unidos.

Pero, ¿por qué a los mexicanos nos gustan tanto las películas de terror? Blanca López, doctora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y experta en narratología y psicoanálisis, señala para El País que “somos una sociedad muy angustiada, el consumo de series, videojuegos y películas de horror nos permite poner distancia con cosas reales que nos angustian en la vida cotidiana. Mientras están correteando a la protagonista, no me están persiguiendo a mí. Hay un monstruo que está encima del sujeto, no sobre mí. En México vivimos con la angustia de no saber si vamos a llegar a casa por la violencia, no sabemos si podemos chocar en el metro o caer en una coladera, y la posibilidad de que eso horrible no me pase a mí y le pase a alguien más en la pantalla genera una catarsis que resulta, incluso, saludable”.

Por su parte, Pablo Guisa, dice que este gusto por lo macabro nos viene a los mexicanos por herencia en nuestra infancia, que nos hace estar familiarizados con la fantasía, desde la iconografía prehispánica con sus dioses cadavéricos, el día de muertos, etc.

Para Antonio Camarillo, crítico de cine, “el género del horror nos habla de la intromisión de algo irracional en un mundo ordenado, pero los mexicanos no vivimos en un mundo racional”.

Pablo Guisa apunta que “el cine de asesinos seriales, tan apetecido en Estados Unidos, aquí no se ve. Las películas de seres sofisticados europeos que viven en castillos u hombres lobo, no funcionan. Tampoco son éxito de taquilla los aliens, eso no está entre nuestras fantasías. Aquí funciona todo lo que nos remite a la culpa cristiana”, explica.

