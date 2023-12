‘Por un momento pensé que ver cine en el cine podía desaparecer para siempre’: Julia Roberts

La noticia fue noticia cuando el programa de televisión ‘Encontrando tus Raíces’ (‘Finding Your Roots’) le reveló a Julia Roberts que su apellido no era realmente Roberts. La serie que investiga el ADN de los famosos, descubrió que en realidad desciende de otro familiar del padre llamado Mitchell, porque el tatarabuelo Willis Roberts había fallecido más de diez años antes que la esposa Rohda Suttle Roberts tuviera como hijo al bisabuelo de Julia, John Roberts. Y el verdadero padre de él, el verdadero tatarabuelo fue realmente un hombre casado llamado Henry Donald Mitchell, con una madre que vivía en la misma cuadra de Rohda Roberts. Y lo más curioso es que si buscamos en las plataformas de streaming, Julia este año también estrenó la serie ‘Gaslit’ que cuenta la menos conocida historia de Watergate, donde el personaje está basado en la verdadera esposa del Procurador General de Richard Nixon, que curiosamente se llama Martha Mitchell. Y aunque nos asombre que el apellido de Julia sea Mitchell tanto en la ficción como la realidad, ella es la primera en decir “Prefiero mi nombre Roberts”. ¿Te darías vuelta si alguien te llama por otro nombre que no sea Julia Roberts? Por suerte me gusta mi nombre porque es algo que me gritan en la cara todo el tiempo... mucho. Me parece un buen nombre. ¡Gracias mamá y papá!

¿Y fuera del mundo de la alfombra roja? ¿Escondes algún secreto para que no te reconozcan? En un tiempo se me acercaban algunas mujeres en el supermercado. Después empecé a cortarme el cabello cada dos años y me lo dejaba crecer de a poco, como otras madres que van a la escuela con los hijos. Un peinado diferente hace milagros (Risas). Tradicionalmente es algo gracioso que pasa. ¿Es cierto que no te gustan los grandes escenarios públicos como el Festival de Cannes donde estuviste muy pocas veces? Da terror. Me pongo muy nerviosa. De verdad, cada vez que estuve, me ponía totalmente nerviosa por tres días y cuando volvía a casa, colapsaba de baja presión. Me parece todo un hermoso caos. Es demasiado. Cuando me invitan tampoco sé qué hacer, no sé cómo rechazarlos, es demasiado. En otra plataforma de streaming como Netflix, Julia Roberts también protagoniza ‘Dejar el Mundo Atrás’ con Ethan Hawke y la misteriosa historia de un matrimonio que alquila una casa de lujo, en busca de la paz de un fin de semana familiar. Pero esa paz se ve interrumpida por la llegada de otra pareja (Mahershala Ali y Myha’la), asegurando que son los verdaderos dueños que pretenden refugiarse de otro misterioso ataque cibernético para ‘Dejar el Mundo Atrás’.

¿Después de haber filmado con Sean Penn la serie ‘Gaslit’ para la plataforma de Starz, además de la nueva ‘Dejar el Mundo Atrás’ con Netflix, qué opinas sobre el debate de ver cine en casa por streaming en comparación con una sala de cine? No creo que nada pueda reemplazar una sala totalmente oscura con la energía de compartir la experiencia de ver algo con extraños, sintiendo lo mismo con gente al lado. Es algo único y muy especial. Es la gran razón por la cual entramos en este negocio, por ese mismo sentido. Mi esposo llevó a mis dos hijos hace poco al cine a ver una película de terror porque yo estaba fuera de la ciudad y cuando me lo contó por mensaje de texto le pedí que no lo hiciera porque les iba a dar demasiado miedo. Les dio un pánico tremendo, pero les encantó. Y tener esa clase de experiencia en el año 2023, ver cine y ser adolescente hoy en día es algo muy especial si se puede vivir esa experiencia de ver cine en una sala de cine. ¿Realmente vas al cine como una familia normal? Durante la cuarentena por la pandemia, la única vez que me puse a llorar fue en medio de una conversación con una amiga y por un momento pensé que ese estilo de experiencia (ver cine en el cine) podía llegar a desaparecer para siempre. Lloré un poquito, porque es una de mis salidas preferidas comer popcorn y ver cine en una sala oscura con otras personas. Es algo hermoso. ¿Y cómo recuerdas hoy aquella primera vez que volviste a entrar a una sala de cine después de la pandemia? Fue muy extraño... muy extraño. Todos estábamos con tapabocas puestas pero se sintió bien. Fue emocionante. Se sentía cierto florecimiento, como si el mundo en cierta forma volvía a empezar de nuevo. La gente estaba totalmente dispersa, no estaban codo a codo, ni se sentía que todos estábamos en lo mismo. Era algo así como “Ya vamos a volver a la normalidad pero... podrías sentarte más lejos mío”. Y por suerte ya volvimos a la normalidad.