Preocupa alistamiento militar de BTS a HYBE, su disquera; representan más del 50% de sus ganancias

Cumplir el servicio militar en Corea del Sur es una de las obligaciones que deben cubrir los jóvenes en el país, a partir de los 18 años. Este requisito ha sido un cuestionamiento muy usual en la carrera de Jin, Jungkook, Suga, J-Hope, RM, Jimin y V, miembros de la popular banda BTS.

Cada vez más cerca de los 30 años, los miembros fueron partidiarios a una extensión donde acordaban cumplir su servicio a esa edad, no obstante, detener su carrera musical significa un golpe muy fuerte para Big Hit Music, subsidiaria de HYBE, compañía que representa a los Bangtan Sonyeondan.

Fue el pasado 14 de junio cuando anunciaron un merecido descanso, donde cada miembro se enfocará en “encontrar su propia identidad” fuera de BTS y, mientras sus fans apoyaron esta supuesta “separación”, también afirman que es seguro y volverá la banda con más música.

“Creo que ahora estamos empezando a pensar en qué tipo de artistas queremos que nuestros fans recuerden. Creo que es por eso que estamos pasando por una mala racha en este momento, estamos tratando de encontrar nuestra identidad”, manifestó Jimin durante la reunión.

Gracias a la popularidad a nivel mundial de BTS, a los jóvenes se les permitió extender por tanto tiempo su obligación con Corea del Sur, incluso el antiguo ministro de Cultura, Deportes y Turismo del país, Hwang Hee propuso imponer una ley que los exima de llevarla a cabo.

“Es el momento de crear un sistema que incorpore a figuras de la cultura popular en la categoría de artistas”, aseguró Hwang, puesto que músicos de conservatorio y medallistas olímpicos pueden recibir una extención.

’UNA PÉRDIDA’ LA SEPARACIÓN DE BTS

Al día de hoy, HYBE, la compañía que se encarga de los artistas, recalcó que el grupo no va a disolverse, sino, seguirán con el constante flujo de publicaciones, fotos y una promesa de que no se están separando.

Una separación sería crítica, pues sólo el anuncio del descanso provocó un declive en las acciones de HYBE, pues cayeron más del 25 por ciento, y parece que no se han recuperado de ello. Además de esta breve interrupción en BTS, el cumplimiento del servicio militar preocupa a HYBE, pues se desconoce qué tan comprometidos seguirán con la banda.

“Obviamente, hay un alistamiento militar inminente, por lo que podrían haber pensado que sería bueno hacer algo individualmente antes de que sea demasiado tarde y es por eso que creo que el alistamiento militar fue el factor más importante”, dijo Lee Dong Yeun, profesor de la Universidad Nacional de Artes de Corea.

Ni sus contribuciones a la cultura surcoreana pudo defender el futuro del grupo, pues los críticos aseguran que una extención podría romper las reglas de reclutamiento para favorecer a los más privilegiados.

Este alto en su carrera representa, también un fuerte pesar para HYBE, en donde BTS alguna vez representó el 90 por ciento de sus ganancias y, actualmente, reúne más del 50 por ciento, según eBest Investment & Securities.

Aunque la compañía ha intentado agregar más idols a su catálogo, el impacto que lleva BTS es tan grande que han roto récord tras récord, además de presentarse en diversos eventos donde se aboga por el medio ambiente, cultura y otros temas relacionados a las humanidades.

Desde ofrecer un poderoso discurso en las Naciones Unidas, hasta reunirse con Joe Biden en la Casa Blanca para hablar sobre los crímenes de odio en contra de la comunidad asiática, así como su cultura, han sido momentos importantes en la carrera del grupo.

“Una vez que logras el éxito como lo logró BTS, significa que hay una expectativa constante de seguir haciendo algo que está conectado con lo que ya has hecho. En los lanzamientos más recientes de BTS, también podemos ver cómo reflexionan continuamente sobre dónde han estado”, dijo Cedar Bough Saeji, profesora de estudios coreanos y de Asia Oriental en la Universidad Nacional de Pusan.

Pese a que la banda no suele afrontar temas en cuanto a la política surcoreana o a las condiciones de su país, pues según el autor Jumin Lee, “hablar sólo de Estados Unidos es rentable”, Jin, Jungkook, Suga, J-Hope, RM, Jimin y V tienen conciencia política, no obstante, optan por no reiterar sus creencias, ya que representan un gran símbolo de Corea del Sur.

Jin y Suga cumplirán 30 años el 4 de diciembre (2022) y el 9 de marzo del próximo año, respectivamente. J-Hope cumplirá los 30 años hasta el 18 de febrero de 2024, al igual que RM, pero el 13 de septiembre. Jimin el 13 de octubre de 2025, tal como V, pero el 30 de diciembre; Jungkook cumplirá dicha edad hasta el 1 de septiembre de 2027.

De terminar su servicio, BTS sería una de las personalidades pop más importantes en acudir al llamado militar, tal como lo hizo Elvis Presley, pero en 1958 para Estados Unidos. A él, se le ha unido Clint Eastwood, Chick Norris, Jimi Hendrix, Ice T, MC Hammer, Bill Cosby, entre otros.

Algunos medios y expertos en música señalan que los Bangtan Boys han cambiado el rumbo del K-Pop, además, BTS es considerada, actualmente, la banda en el género más popular y bien pagada.

Con información de AP.