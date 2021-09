BTS en la ONU; ¿por qué asistieron y cuál fue su importante mensaje?

“Si creemos en las posibilidades y en la esperanza, aunque ocurra lo inesperado no perderemos el camino, sino, descubriremos uno nuevo”, concluye.

“En lugar de la ‘generación perdida’, un nombre más apropiado sería ‘generación de la bienvenida’, porque en lugar de temerle al cambio, esta generación dice ‘bienvenido’ y sigue adelante, avanzando”, agregó Kim ‘Jin’ Seok-jin.

Entre ellos, los miembros Min ‘Suga’ Yoon-gi y Jung ‘J-Hope’ Ho-seok afirmaron que a veces “habrá decisiones que no serán perfectas, pero no significa que no habrá algo que podamos hacer para resolverlas”. Y agregaron haber recibido, cada uno, la vacuna anti COVID-19.

Hacia esto, Kim “V” Tae-hyung añadió que “como la vacunación, hay más esfuerzos en el camino para adaptarnos a esta nueva realidad, y creo que el día en que nos veamos cara a cara no está tan lejos”.

“Hoy, aquí, soy el mismo de ayer, pero el mundo cambió repentinamente, como si fuéramos transportados en un flash a un a realidad paralela”, agregó Park Ji-min, incluyendo que no se podía “culpar a nadie por quedarse quieto en una etapa de nuestras vidas ideal para emprender retos”.

Por ello, Jeon Jung-kook incluye que le “rompió el corazón tener que cancelar nuestra gira de conciertos”, y que ellos también se han sentido desesperados en medio de esta pandemia.

“Creímos que el mundo se detuvo, pero sigue girando. Creo que cada decisión que tomamos es el principio del cambio, no del fin. Espero que en este nuevo mundo podamos decirnos el uno al otro, ‘bienvenido’”, concluyó el líder, Kim Nam-joon.

Respetuosos, inmediatamente colocándose sus mascarillas y evitando saludar de mano, sino con el codo, los integrantes de la exitosa banda surcoreana dejaron una vez más la sede de la ONU, logrando dirigir un mensaje hacia el mundo y sus fans, quienes le dieron casi el millón de vistas al vídeo oficial del en vivo del evento.