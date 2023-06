Presume Peso Pluma sonrisa millonaria; ¡Usa protector bucal de oro y diamantes!

Es así que la gente no dudó en poner atención en su dentadura, la cual fue valuada aproximadamente de casi un millón de pesos, según reveló a Reforma e l dentista de la estrella viral del momento.

“Ya que eligió, se hizo un fundido del oro blanco y después se fue incrustando diamante por diamante. S us grillz tienen alrededor de 500 incrustaciones de diamantes y esto se hizo a través de un microscopio, pues el diamante mide alrededor de medio milímetro, son súper pequeños”, platicó el especialista.

“Este protector bucal se quita y se pone, no es para qué se use al masticar, por eso la pieza se ve un poco tosca, por lo mismo de que tenía que quedar hueca para no lastimar sus encías”, añadió el dentista.(Con información de Reforma)