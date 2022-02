Protesta Caifanes, en el Palacio de los Deportes, por periodistas asesinados y feminicidios

La banda de rock no sólo alzó la voz por los comunicadores, sino también por todos los feminicidios que han ocurrido en el país y para ello decidieron transmitir el video de la cantautora Vivir Quintana “ Vivir sin miedo ”, una canción que ya se ha convertido en un himno para el movimiento feminista.

El concierto dio inicio alrededor de 20:30 horas con temas como “ Los Dioses ocultos ”, “ Miedo ”, “ Detrás de los cerros ”, “ Ayer me dijo un ave ”, entre otros, los cuales hicieron cantar a todos los asistentes que se pusieran de pie desde que la banda salió al escenario.

“Hace muchos años empezamos a manifestar todos estos feminicidios, hace veintitantos años ya había un porcentaje muy alto de feminicidios, es deprimente, doloroso y triste que pasan los años, pasan los sexenios, vienen presidentes y este porcentaje de mortandad hacia las mujeres es muy grande, ha crecido mucho, por eso en estos momentos cedemos un espacio para lanzar ese grito, que no nos corresponde a nosotros, sino a ellas...” , dijo el cantante antes de trasmitir el video.

El Domo de Hierro se cimbró cundo las 15 mil 500 personas que asistieron, de acuerdo a cifras oficiales de Ocesa, brincaron con euforia en temas como “Afuera”, “Aquí no es así”, “No dejes que...”, “Mátenme porque me muero” y “Cuéntame tu vida”.

Por otro lado, durante el transcurso de la velada, la banda le dedicó su tema “Vamos a hacer un silencio” a un fanático que nunca se perdió ninguna de sus presentaciones y que lamentablemente falleció.

“Queremos dedicar esta canción a una persona que se llamaba Israel Ramírez y que acaba de morir, su familia nos pidió que le dedicáramos esta canción a quienes les mandamos un abrazo y otro a Israel, porque no te has ido, estás entre nosotros”, expresó el vocalista.

El concierto que estuvo lleno de alegría, nostalgia, llanto, pero sobre todo de mucha euforia, cerró con los icónicos temas, “Te lo pido por favor”, “La célula que explota” y “La negra Tomasa”.

“El aplauso es tuyo raza, muchas gracias”, dijo Saúl antes de que la banda bajara del escenario.

(Con información de El Universal)