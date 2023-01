¿¡Qué!? En nuevo cómic de DC, Joker termina embarazado

En el más reciente número de Joker: The Man Who Stopped Laughing, se reveló que enemigo predilecto de Batman, El Guasón o Joker, estaba embarazado; para los menos conocedores del cómic, fue una sorpresa.

No se trata de una supuesta “inclusión forzada” de la comunidad LGBTTTQIA+, como muchos lo presumieron, es sólo una de las aventuras a las que se afronta el Joker en sus cómics, quien dio a luz en la misma entrega.

La escena fue ilustrada por Francesco Francavilla, en el cómic escrito por Matthew Rosenberg, donde se observa cómo el plan del Joker de robar los suministros de agua de Gotham, se ve frustrado por Zatanna.

Cuando el Guasón comenzó a coquetear con ella, la superheroína lanzó un hechizo en contra suya: “On eno esle lliw reve evah ruoy ybab”, es decir, “No one else will ever havve your baby”, que se traduce a “Nadie más tendrá a tu bebé”.