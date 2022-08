De acuerdo a la actriz de ‘ House of Gucci’ en un tuit reveló la fecha con el título del filme, el cual Vanguardia Mx, ya había dado a conocer desde la noche del miércoles.

A LA PANTALLA EN 2024

De acuerdo a la información la fecha de estreno está fijada para el 4 de octubre de 2024.

El título de la película hace referencia a un término médico en francés el cual significa un trastorno mental compartido por dos o más personas. En este caso, Arthur Fleck y el personaje que dará vida Lady Gaga.

Por esta película Joaquín Phoenix ganó como Mejor Actor su primer Oscar, además se hizo con el Globo de Oro, el Premio BAFTA, del Sindicato de Actores y de la Crítica Cinematográfica.

Gaga por su parte no logró repetir el hecho de ‘A Star is Born’ del 2018 con ‘House of Gucci’ en donde su actuación pasó sin pena ni gloria para la taquilla y los críticos.