¿Qué hacer en Saltillo? Un show de Ricardo O’Farrill, noche tejana en el Lienzo Charro, homenajes a la música mexicana y estrenos teatrales

Que no se diga que en Saltillo no hay nada que hacer, porque durante los próximos la oferta de espectáculos y actividades culturales traerá muy interesantes propuestas que no te puedes perder.

La ‘falacia’ de Richi O’Farrill

El controversial comediante se presentará este sábado 20 de abril en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler en punto de las 21:00 horas, con el espectáculo “Falacia”, show que comenzó a tomar forma durante la pandemia y que llega después de que conmocionara al país con su situación de adicciones y problemas mentales, hecho por el cual recomendó a los seguidores de VANGUARDIA atender su salud mental.

Los boletos van de los 600 a los 715 pesos a través de NewTicket.