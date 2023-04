¿Qué le pasó a Drake Bell?... la verdad detrás de su supuesta desaparición

De esta forma, el actor de la serie Drake & Josh dejó entrever que no fue víctima de ningún delito y su vida no estuvo en riesgo. Sin embargo, fue una publicación del departamento de policía de Daytona Beach la que incrementó la preocupación por Drake Bell , pues se aseguró que su integridad corría peligro.

“Dejas tu teléfono en el carro, no contestas por la noche y ¿sucede esto?”, expresó el actor y cantante.

El periodo de Drake Bell en aquella serie, también se vio marcado por el lanzamiento de sus primeros dos álbumes: Telegraph e It’s Only Time del 2005 y 2006 respectivamente. No es como que fueran lanzamientos musicales aclamados por la industria, pero resultaron llamativos para lo que uno podría esperar de una estrella juvenil de televisión.

Fue una de esas anécdotas que entre el público juvenil de Drake & Josh empezó a levantar rumores y que se magnificaron en el momento de su revelación. Pero no pasó a mayores realmente.

Uno de los pasajes más recordados en la historia de Drake Bell, aunque no de manera muy grata, es el accidente de auto que sufrió a finales del 2005. Como relata el medio Today, su Mustang fue impactado de frente fracturándole la mandíbula y dejándole diversos cortes en el rostro, por lo que debió someterse a una cirugía estética.

La historia de Drake Bell en el hit de Nickelodeon se vería cortada por su publicitado conflicto con su coestrella, Josh Peck. Entre dimes y diretes, se hablaba de una mala relación entre ambos tras la finalización de la serie y luego vino un reencuentro aparentemente amistoso. Pero el último capítulo entre ambos en 2022, dejó claro que no eran ni remotamente cercanos.

The Amanda Show mostrarían el camino para Nickelodeon para el nuevo milenio. Y sería, además, el programa que le abriría las puertas de la compañía al polémico Dan Schneider , productor que no se cansó de concretar series para la cadena infantil (y cuya carrera empezó a decaer cuando se dieron a conocer sus cuestionables conductas con el talento de los shows).

La historia de Drake Bell en la música, sin embargo, se vería interrumpida por su trabajo en contenidos para Nickelodeon, actuaciones en películas de nombre muy modesto o apariciones como elenco de voz en cintas animadas y series de diferentes cadenas. Sus presentaciones musicales siguieron, pero seguía sin despegar de la manera que quizá él consideraba la ideal.

Fue hasta el 2014 cuando lanzó su tercer disco, de corte rockabilly, llamado Ready Steady Go!, de éxito moderado gracias a cómo la base de fans lo impulsa. Y así ha sido con otros materiales como The Lost Album y Sesiones en casa (ambos del 2020) y seguro lo será con Non-Stop Flight de 2023.

Debemos decir que incluso, Drake Bell y su equipo han encontrado un nicho de mercado importante en Latinoamérica, especialmente en México pues aquí se le recibe como celebridad de alto nivel apareciendo como invitado estelar en todo tipo de programas. Y sí, dentro de la música, hasta le ha entrado a las composiciones en español.

Drake Bell y su historial de problemas legales

La figura de la estrella juvenil que ya entrada en años tiene problemas legales, también recae en la historia de Drake Bell. Desde filtraciones de fotos íntimas hasta problemas legales por conducir en estado de ebriedad y delitos contra menores, el actor y músico tiene historial en tribunales.

Acusado por conducir en estado de ebriedad

En un par de ocasiones, Drake Bell fue acusado por conducir bajo la influencia del alcohol. Uno de los incidentes sucedió en 2009 en San Diego, y otro más tuvo lugar en diciembre del 2015 en Glendale, California.

Como señala TMZ, Drake enfrentó en 2016 una sentencia de cuatro días de cárcel más cuatro años de libertad condicional, y debió ir a un programa de educación sobre el alcohol, esto debido a los dos arrestos por conducir en estado de ebriedad.

La historia de Drake Bell con su exnovia Melissa Lingafelt

En agosto del 2020, Drake Bell fue acusado por su exnovia Melissa Lingafelt por abuso verbal y físico. Melissa lo reveló en un video de TikTok, asegurando que todo sucedió después de un año de noviazgo con el actor, con quien comenzó a salir cuando ella tenía 16 años.

Lingafelt mencionaba en su video que varias mujeres se contactaron con ella para expresar empatía sobre su caso. Y en diversos testimonios, algunas más dijeron haber vivido experiencias similares con el músico. Bell, por su parte, negó las acusaciones en su contra en ese momento. La historia de Drake Bell tras esa acusación no quedó ahí...

La denuncia sobre Drake Bell por delitos contra menores

Poco después de las revelaciones de Lingafelt, Drake Bell se enfrentó nuevamente a una denuncia por delitos contra menores de edad, específicamente por “poner en peligro a niños y difundir material dañino para menores”, de acuerdo con TMZ. Fue detenido en junio del 2021 y llamado a juicio ese mismo mes.

El incidente por el que se le denunció, sucedió en diciembre del 2017 previo a un concierto de Bell. La menor –de entonces 15 años– habría tenido un encuentro con Drake –de entonces 31 años– tras bastidores. La investigación y los testimonios, dieron cuenta de que la exestrella juvenil había intercambiado mensajes de texto de carácter sexual con la menor.

Bell y su abogado negaron el encuentro sexual en backstage, pero sí se declaró culpable por los cargos relacionados con los mensajes de texto de carácter sexual, y por utilizar su estatus de celebridad para aprovecharse de una menor. El actor recibió dos años de libertad condicional más 200 horas de trabajo comunitario como sentencia en julio del 2021.

Hoy, ha encontrado una aceptación imprescindible en el público mexicano. Su estela como protagonista de Drake & Josh, de alguna manera, lo mantiene en el recuerdo de la gente. Pero la historia de Drake Bell es ahora la de otro actor juvenil que, sin duda, ha hecho ruido más por asuntos cuestionables que por el carisma que alguna vez mostró.