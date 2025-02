¿Qué le pasó a Luisito Comunica? Esto se sabe luego de ser hospitalizado en Japón

El creador de contenido Luisito Comunica reveló que fue diagnosticado con hernias en los discos de la columna, una condición más común en personas mayores, pero que en su caso apareció a los 33 años.

Debido a esto, tuvo que someterse a una cirugía láser mínimamente invasiva para eliminar las hernias, aunque, en caso de que el procedimiento no funcione, podría necesitar un reemplazo de disco en la columna.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuál es el estado de salud de Luisito Comunica luego de ser hospitalizado en Japón?

“Lo que pasó es que me tuvieron que extraer con una cirugía unas bolas nada deseables en mi espalda que me impedían caminar bien, y bueno, hasta la fecha, ya habiendo concluido la operación, sigo sin poder caminar bien, camino como un tiranosaurio Rex, no puedo poner la espalda derecha, de verdad, caminar me duele”, explicó en un video publicado el 24 de febrero en su canal de YouTube.

LUISITO COMUNICA FUE HOSPITALIZÓ: ASÍ ES COMO TODO COMENZÓ

El influencer relató que todo comenzó días después de regresar de su viaje a Japón, donde había estado completamente activo y sin molestias. Sin embargo, al volver a México, al agacharse para recoger una pelota que su perro le había traído, sintió un dolor repentino en la espalda que no desapareció, sino que empeoró con el tiempo.

“Llegó mi perrito ahí como a decirme: ‘hay que jugar con la pelota’, me agacho a recoger la pelota, y en el momento en que me pongo de pie, ¡ay! Un dolor en la espalda que de verdad yo nunca había sentido”, contó.