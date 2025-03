$!¡Una de las favoritas! ‘Brilla’ Sarah Jessica Parker como un ícono de la moda

Pero su principal fijación eran los zapatos, en concreto, era adicta a los tacones del diseñador español Manolo Blahnik, que pronto se convirtieron en su sello de identidad haciendo que sea imposible no asociar los ‘manolos’ con Carrie.

Sarah Jessica Parker, la protagonista de esta serie de éxito, que se estrenó a finales de los años 90´s, estaba obsesionada con la moda, tanto que llegó asegurar en un episodio que: “A veces prefería comprar la revista Vogue en lugar de cenar. Me sentía más llena”.

NO ES UN BOLSO, ES UNA BAGUETTE

“It´s not a bag, it´s a Baguette” (No es un bolso, es una Baguette), exclamó la protagonista en uno de sus capítulos a principios de los 2000 cuando le intentan robar el bolso. Esa escena marcó un antes y un después en la moda de ‘Sex and City’; fue la primera a prenda de diseñador que apareció en la serie, un bolso que cambió el armario Carrie y el guion de la serie, donde estaba dispuesta a gastarse más dinero en ropa de lujo que en su propia casa.

El modelo ‘Baguette’ de la marca Fendi se convirtió en otro complemento clave en los famosos estilismos del personaje y pronto el modelo se asoció a Carrie.

Por el 25 aniversario del icónico bolso de Fendi, la marca italiana decidió colaborar con Parker para lanzar una colección cápsula llamada ‘Sarah Jessica Parker x Fendi Baguette’, un modelo en lentejuelas con un degradado hacia el centro disponible en cuatro colores: morado, azul, verde y naranja.