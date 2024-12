¿Qué pasó con Efi la asistente de Silvia Pinal? Aseguran que Luis Enrique Guzmán cambió las chapas de la casa

Apenas se cumplió una semana la partida de la icónica Silvia Pinal de este mundo, y los dramas por más que fueron evitados o que no llegaran a la luz no se pudo evitar. Ya que trascendió que el hijo de la icónica estrella mexicana cambió las chapas de la casa por lo que su asistente Efigenia, no pudo entrar con sus llaves como era de costumbre.

El hijo menor de Pinal, de acuerdo a Kadri Paparazzi, estuvo tomando una noche antes del homenaje, por lo que no habría asistido al evento que atrajo la atención internacional al Palacio de Bellas Artes.

La prensa nacional dice que el músico aprovechó que el evento tenía lugar para acudir al cerrajero y cambiar las chapas de la casa de la vida, con el fin, supuestamente, de evitar que Efigenia Ramos, la querida ‘Efi’ pudiese ingresar con sus llaves.