¿Qué serie verás primero, ‘Obi-Wan Kenobi’ o ‘Stranger Things’?

Con 45 años de existencia, “Star Wars” continúa contando historias. Ahora, tras dos temporadas de “The Mandalorian” y una de “The Book of Boba Fett”, llega este viernes 27 de mayo (a las 2:00 horas tiempo de México) la serie “Obi-Wan Kenobi” para mostrarnos la vida de uno de los maestros Jedi más queridos de la galaxia.

La nueva serie de Disney+ se ubica una década después de los eventos ocurridos en el Episodio III, “La venganza de los Sith”. En este gobierno del Imperio, liderado por la férrea mano de Sheev Palpatine y su segundo, Darth Vader, veremos al ahora llamado “Ben” en el exilio, en el planeta Tatooine, donde vigila al pequeño Luke Skywalker.