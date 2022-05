Ewan McGregor asegura que la serie “Obi-Wan Kenobi” no decepcionará al público

“ No puedo adelantar nada, estamos muy implicados para que sea una experiencia totalmente nueva para nuestros seguidores. Solo puedo decir que habrá sorpresas que gustarán mucho ”, expresó McGregor.

En lo que se refiere a la trama de esta serie, sucede una década después de “ Revenge of the Sith ”, cuando el aprendiz de Obi-Wan Kenobi , Anakin Skywalker , se pasó al lado oscuro y acabó convirtiéndose en Darth Vader , que es interpretado por Hayden Christensen .

“ Es más una película larga que una serie, pero tiene una esencia propia y tanto la directora (Deborah Chow) como yo estamos muy contentos con el resultado ”, explicó el actor escocés, cuya trayectoria cinematográfica quedó estampada con su participación en “Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith” (2005) .

McGregor se siente tranquilo a pocas horas del estreno este viernes de la serie “ Obi-Wan Kenobi ” que podrá verse en Disney+ y, si bien las expectativas sobre esta serie son muy altas, el actor asegura que “ no es posible que decepcione ” debido a se dedicó “mucho tiempo a la historia ”.

Por otra parte, el protagonista de esta nueva serie se inspiró en su reverenciado Alec Guinness , el icónico actor británico que interpretó a Obi-Wan Kenobi en “ Star Wars: Episode IV - A New Hope ” (1977).

Así mismo McGregor señala que durante estos años visto en diferentes ocasiones las once películas de “Star Wars” con el propósito de corregir posibles errores y que la calidad de su desempeño luzca todavía más.

“ Amo a Hayden Christensen y me hizo muy feliz trabajar con él otra vez. Era raro porque no parecía que hubieran pasado 17 años, fue como volver atrás en el tiempor ”, aseveró McGregor sobre el intérprete de Anakin Skywalker .

Por otra parte, el actor comentó que disfrutó mucho durante la grabación de la serie ya que sentía que “ había mucho por explorar dentro del personaje” y fue “gratificante ” llevarlo hacia “ un lugar en el que no lo hemos visto antes ”, añadió.

“ Obi-Wan Kenobi ”, es un nombre que los fans de “Star Wars” no han escuchado en mucho tiempo, siendo así que el maestro Jedi tiene su propio momento en los soles en esta nueva serie de seis episodios de Disney+ y que es protagonizada por Ewan McGregor .

La serie está ambientada entre las dos trilogías de George Lucas: 10 años después de “Episode III: Revenge of the Sith” (“Episodio III - La venganza de los Sith”), siendo la última aparición de McGregor encarnando al personaje y, nueve años antes de que el difunto Alec Guinness diera vida a Ben Kenobi en “Episode IV: A New Hope” (“La guerra de las galaxias”) de 1977.