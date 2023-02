¡Queda a deber! Rihanna regresa a los escenarios desde el Super Bowl bajo sus reglas y... embarazada

Pasaron 6 años para que Rihanna regresara en vivo a un escenario, y lo hizo a su manera bajo sus reglas y embarazada. Aunque todos los fanáticos esperaban el anuncio de una gira o un nuevo álbum, ‘Riri’ al parecer confirmó, pero su nuevo embarazo, del que será su segundo hijo junto A$AP Rocky. Empezando con ‘Bitch Better Have My Money’ entallada en un traje rojo con una gran chamarra con capa, Rihanna comenzó su espectáculo el cual era de los más esperados de los últimos meses.

ÚNICO, PERO NO ‘ELECTRIZANTE’ Sin invitados, con escaleras flotantes y con maquillaje ‘Fenty’ en mano, Rihanna hizo un show que será recordado por su maternidad anunciada y su lista de canciones. Enfundada en un body suit y un abrigo largo rojo de pies a cabeza en la que sólo estaba su “pancita” de embarazo, Rihanna fue “bajando” de los escalones mientras en los demás sus bailarines en trajes similares pero blancos daban todo por hacer lucir el show. Tras su entrada épica musicalmente le siguieron los hits ‘Where Have You Been’ y ‘Only Girl (In the World)’ para que cuando comenzara a sonar los primeros acordes de ‘We Found Love’ la pirotecnia hiciera lo suyo y luciera en el cielo del estadio y desde fuera del recinto deportivo.

MOMENTOS PARA LA MEMORIA Al ritmo de ‘Rude Boy’ y ‘Work’ las especulaciones de un invitado tomaban forma, parecía que entraría Drake o alguien más acompañar a la ‘Reina de Barbados’ a lucirse y completar su actuación. Pero quedó en eso, en deseos de que alguien más apareciera. Fue ahí donde los pasos más lentos y sin tanta energía hacían dudar una vez más si estábamos viendo claro y bien. ¿Rihanna está embarazada? La baby bumb no era tan pronunciada, pero si daba forma de ello. ‘Wild Thoughts’ ‘Pour It Up’ y ‘All of the Lights’ siguieron calentando el momento, parecía que habría un mayor despegue en el show, y lo hubo pero de pirotecnia para completar el festejo en el aire.

Umbrella’ comenzó a sonar y Rihanna volvía al escalón del cual descendió para brillar y hacer un cierre mágico entre brillos, aplausos y más claro en el aire que sí está embarazada mientras sonaba su hit melancólico ‘Diamonds’. La dirección de cámaras, el vestuario, la tecnología y la selección de música rescataron el Show de Medio Tiempo, del cual se tenían grandes expectativas por el tamaño de artista que es Rihanna.

CONFIRMADÍSIMO Luego de que se llenaran las redes sociales y los sitios de noticias de que si estaba o no embarazada fue The Hollywood Reporter quien logró hablar con el representante de Rihanna para confirmar lo evidente: está embarazada de su segundo hijo. Rihanna interpretó éxitos conocidos como ‘We Found Love’, ‘Where Have You Been’, ‘Diamonds’ y ‘Work’, e incluso insinuó que estaba embarazada durante la actuación, que causó revuelo en las redes sociales.