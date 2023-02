Empezando con ‘Bitch Better Have My Money’ entallada en un traje rojo con una gran chamarra con capa, Rihanna comenzó su espectáculo el cual era d ellos más esperados de los últimos meses.

Sin invitados, con escaleras flotantes y con maquillaje ‘Fenty’ Rihanna hizo un show que será recordado por su maternidad anunciada y su lista de canciones.