¿Quién es Bárbara Islas? la supuesta exnovia de Gala Montes de ‘La Casa de los Famosos México’

¿QUÉ DIJO BÁRBARA ISLAS DE GALA MONTES?

Asimismo, aclaró que no comparte las mismas preferencias que Montes; sin embargo, destacó que esto tampoco debería ser un tema de interés: “Me parece algo muy fuerte este asunto. Estamos en el año 2024 y es fuertísimo esta cosa como que te quieran forzar a salir del clóset. No es mi caso, pero imagínate, un chavito... ¡Qué violento!”, agregó.

Sobre si continuará o no con la amistad que llegó a unirlas, abrió la posibilidad de una reconciliación, pues Gala ha sido una persona importante en su vida; incluso, le deseó lo mejor ahora que compite por cuatro millones de pesos: “Es una chava a la que yo admiro muchísimo. Fue un gran apoyo para lo de mi mamá, del cáncer; como saben falleció hace año y medio. Le deseo lo mejor”.

Por su parte, Gala ha dejado en claro que ya no siente ningún tipo de interés amoroso hacia Islas, y que será el tiempo, y por supuesto la oportunidad que tengan para aclarar lo sucedido, quienes tienen la última palabra.