¿Quién es quién en la bioserie ‘El Último Rey: El Hijo del Pueblo’ de Televisa?

María del Refugio Abarca, conocida como ‘Doña Cuquita’, viuda de ‘El Charro de Huentitán’, aseguro que la negativa de la familia para que la producción se emita se debe a un “tema de dignidad” y de reconocimiento a Don Chente, algo que Televisa asegura que no es verdad. Recordemos que, en vida, Fernández negó ceder a Televisa los derechos de forma gratuita de su nombre, por lo que tiempo después ofrecieron una cantidad monetaria, la cual calificó como “migajas” y que sentenció que Vicente argumentó que “no tienen llenadera”.

El cantante originario de Torreón, Coahuila, es quien le dará vida a Vicente Fernández, de acuerdo con ‘Doña Cuquita’, aunque ella considera que “es un buen muchacho”, puntualizó que saben que no es la imagen que su marido hubiera aprobado para el proyecto.

Esta es una de las elecciones más criticadas por los fanáticos, pues Emilio Osorio es hijo de Juan Osorio, el productor de la bioserie, y muchos aseguran que no se parece en nada a Alejandro Fernández ni a su hijo, Alex Fernández. El joven es fruto de la relación de Osorio con la actriz y vedette, Niurka Marcos.

Vince Miranda es Alejandro Fernández (Adulto)

Vince Miranda saltó a la fama después de ser parte del reality de TV Azteca de “La Academia” en 2006, en donde demostró sus habilidades para el canto. No obstante, siguió una formación como actor lo que lo llevó a ser parte de la obra “Hoy no me puedo levantar”, así como de los programas “Señora Hacer” y “Guerra de ídolos”. Miranda hará el papel de Alejandro Fernández, conocido por seguir los pasos de su padre.