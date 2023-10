¿Quién interpretó a ‘La inolvidable’ Issabela Camil en Luis Miguel: La serie?

“Me hablaron y me dijeron que iban a hacer la serie de Luis Miguel y que había un personaje muy lindo de el amor de su vida [...] me puse a leer por ahí y no tenía ni idea, ni nadie” declaró la actriz.

¿QUIÉN FUE EL AMOR INOLVIDABLE DE LUIS MIGUEL?

El tema Inolvidable fue lanzado en 1991 como parte del álbum “Romance”. En este tema el cantante narra que, aunque ha tenido otros amores, jamás ha dejado de amar a una mujer con la que ya no está. Con esta información, sus fanáticos han especulado que dicha canción está dedicada a Issabela Camil “Erika”, quien fue pareja de Luis Miguel.

En su serie biográfica, Luis miguel nos narra que su contacto con Issabela se habría dado desde su infancia, concretándose en una relación al llegar a su adultez. No obstante, y por diversos motivos, esta relación no continuó, dejando un gran pesar en el cantante.