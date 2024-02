¿Quién miente? Expone Cinthya Velázquez exnovia de Luisito Comunica su ‘turbia’ ruptura y él reclama sacar tema

¿QUÉ DIJO CINTHIA VELÁZQUEZ?

Sin embargo, Cinthya comenzó a manifestar su incomodidad, pues confesó que “no quería tener todo el tiempo las cámaras”. “Mi identidad era la basura, la novia de, la sombra de, la que trae la cámara, la que no se ríe, la amargada, estás fea, estás gorda, no eres graciosa... Cuando yo a Luis lo conocí sin ser este Luis que todo mundo conoce”.

En tanto, la joven influencer aclaró que ella terminó con el youtuber poblano. “Esa relación yo la corté y la gente no lo sabe. Nadie sabía, nadie lo supo hasta este momento, que yo lo corté a él, yo me salí de esa relación”.

Lo anterior, luego de que ella regresara de un viaje y encontrara sus cosas “movidas”, aparentando de que ella no vivía ahí con Luisito. “Le estuve preguntando por qué están mis cosas escondidas, y él me dijo una cosa que hasta la fecha no le creo, dijo ‘las escondí para ver cómo se sentía no estar contigo’. Él y yo ya estábamos medio con un pie fuera de la relación los últimos 6 meses”.

”Yo le dije, yo sé que tú metiste a alguien aquí en la casa”, detalló; sin embargo, el influencer no negó nada.