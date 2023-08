Quiere Madonna como invitada a Britney Spears en su nuevo tour

Ambas artistas son muy buenas amigas y colegas desde hace varios años. Madonna incluso asistió a la boda de Spears con su ahora ex esposo, Sam Asghari, en junio de 2022.

Y es que la intérprete de ‘Music’ al parecer quiere a la Princesa del Pop para que la acompañe en su próxima gira mundial “Celebration”, según publicó el portal Page Six.

”Todo se retrasó debido a su enfermedad, pero ella todavía quiere que Britney se una a ella en el Foro Kia”.

Las dos estrellas de la música lanzaron en 2003 una exitosa colaboración con la canción “Me Against the Music”. Ese mismo año, ambas se robaron los titulares de todo el mundo cuando protagonizaron un beso triple junto a Christina Aguilera en la entrega de los MTV Video Music Awards. (Con Información de Reforma)