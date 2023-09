¿Quieres fiesta belicona? Revelan lo que supuestamente ‘cobra’ Peso Pluma por un show

“De hecho, mi hijo acaba de cumplir 13 años y se enojó conmigo porque no le traje a Peso Pluma para que le cantara... No, porque no le voy a pagar yo 20 millones de pesos para que me cante, eso es lo que anda cobrando”, dijo el artista a los periodistas.

¿QUÉ HACE PESO PLUMA?

El músico dijo que incluso hizo reflexionar a su hijo sobre el costo del show de Peso Pluma: “Le dije a mi hijo, ¿qué prefieres, a Peso Pluma o seguir viviendo en la casa en la que estamos? Necesito vender la casa”.