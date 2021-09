R. Kelly es declarado culpable por tráfico sexual; podría pasar el resto de su vida en prisión

BROOKLYN, NY.- Luego de iniciado, el caso del cantante, y ahora catalogado como “depredador sexual”, R. Kelly ha sido finalmente declarado culpable en juicio federal por los cargos de conspiración de extorsión, siendo juzgado por tráfico sexual y de presunta explotación sexual, así como de abuso físico de menores.

También, es acusado de ocho cargos por violar la Ley Mann, que establece es ilegal transportar a personas a través de las fronteras estatales, sea cualquiera el motivo.

Con una deliberación que duró nueve horas, las acusaciones sostenían que el cantante tuvo relaciones inapropiadas con chicas menores de edad, y que sus gerentes, asociados y asistentes lo ayudaron a conocer niñas que lograba mantener “obedientes y calladas”.

Este fue su primer juicio penal después de haber sido absuelto de los cargos por posesión de pornografía infantil en 2008; desde 2019, había estado bajo custodia federal y negaba las acusaciones, y la gente seguía asistiendo a sus conciertos, incluso después de haber contraído matrimonio con la menor de edad Aaliyah en 1994, quien entonces tenía 15 años.

No fue hasta que el movimiento Me Too empezó a tomar fuerzas y logró “apagar” la voz del cantante con el trend #MuteRKelly, ocasionando que su música dejara de escucharse en radios, incluso que la plataforma de Spotify removiera su contenido.

Será oficialmente sentenciado el 4 de mayo de 2022, pero apuntan a que podría pasar el resto de su vida en prisión, o parte de ella.