¿Raúl Velasco homofóbico?... vetó a Miguel Bosé y humilló a ‘El Zorro’ por ser ‘muy afectado y sofisticado’ (videos)

Tremendo revuelo causó Miguel Bosé al platicar acerca de un pasaje de su vida, el cual pondría al descubierto la homofobia del conductor Raúl Velasco hacia él:

“El primer viaje que hago, fue un viaje promocional en 1978 y vengo a hacer un Siempre en Domingo, que al final vine pero no me dejaron hacerlo, porque Velasco me lo prohibió”, reveló Miguel al público de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde presentó su libro “Historia secreta de mis mejores canciones”.

Miguel Bosé fue mucho más explícito acerca de cuál pudo haber sido el rechazo en aquel momento de Raúl Velasco, y que sin darle muchas vueltas evidenciaría homofobia hacia él.

“Velasco me prohibió 20 años, no me quería por ‘raro’, como que decía: ‘Este pinche españolito va a enseñarnos a la juventud mexicana qué hacer’”, continuó.

Pati Chapoy desmintió a Miguel Bosé

La conductora y productora salió en defensa de Raúl Velasco, su primer jefe en un medio de comunicación.

“Quiero hacer una aclaración: cuando Miguel Bosé llega a México, yo trabajaba con Raúl Velasco en Siempre en Domingo, lo que yo vi todos los años que se presentó en el programa fue un buen trato”, reveló la periodista en su programa de televisión el día de ayer.

Pati Chapoy asegura que no entiende por qué Miguel Bosé dice que Raúl Velasco lo vetó por 20 años, pues no sólo apareció durante muchos programas de Siempre en Domingo, además sus giras eran promovidas por la empresa de management del fallecido conductor en México.

Esta versión de Pati Chapoy tiraría por la borda la versión de Miguel Bosé y la posible homofobia de Raúl Velasco hacia él, aunque como bien dice el dicho: “Crea fama y échate a dormir”.