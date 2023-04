“Juzgaba”, escribió Friedman , “y sabía que él mismo sería juzgado , pero no le importaba. Más bien, lo asumió”.

“Ofendió a la gente a diestra y siniestra, haciendo del dolor un arte tan grande como un vestido de dos caras perfectamente cortado ”, escribió la crítica de moda de The New York Times, Vanessa Friedman, poco después de la muerte de Lagerfeld.

Lagerfeld murió en 2019 después de dominar el universo de la moda por décadas hasta que fue un octogenario. El 1 de mayo, su legado será recordado en la gala de recaudación de fondos llena de celebridades y en la exhibición complementaria en el Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte. Sin embargo, es probable que no se muestren sus tendencias polémicas.

EN CONTRA

La elección de Lagerfeld para la noche más importante de la moda no está exenta de críticas, aunque la visionaria de gala y amiga cercana del diseñador, Anna Wintour, claramente no es una de las que esté en contra. Se envió una solicitud de comentarios sobre estos aspectos de Lagerfeld sin recibir respuesta. Cuando unas 400 celebridades de la moda, la tecnología, la política, la música, las redes sociales, el cine, la televisión y los deportes suban a la Gran Escalera del Met para la gala, Jameela Jamil no estará allí.

La actriz y activista fue una de las raras figuras públicas que condenó el tema elegido para la gala de este año y acudió a Instagram para reconocer al genio de la moda que fue Lagerfeld, pero también denunció sus comentarios “claramente odiosos”, a menudo contra las mujeres.