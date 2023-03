‘Reina’ Pedro pascal el streaming mundial de las series

Cada domingo desde el 15 de enero Pedro Pascal inunda las redes sociales tras el estreno de ‘The Last Of Us’ en las pantallas de HBO Max y desde el pasado 1 de marzo regresó a su viaje por el universo con ‘The Mandalorian’.

La lista es encabezada por ‘La Casa del Dragón’ con 29 millones de espectadores, s eguida por ‘The Last of Us’ con sus 21.3 millones de audiencia.

Tan es así que los episodios de ‘The Last Of Us’ han representado un éxito para la empresa de streaming. Con cada estreno los niveles aumentan, y no sólo en el momento del estreno sino en días posteriores.

“En cuanto a que Mandalorian y The Last of Us existen en estrecha proximidad, para mí, es la mejor inmersión doble que podría imaginar. Hay algo interesante allí”, dijo en otra entrevista.

“Empiezas a reconocer un hilo entre tus personajes que no necesariamente buscaste, pero que te introdujeron. No tengo hijos. Sólo he aprendido a través de estos personajes cuán dolorosamente vulnerable uno se vuelve y cuánto depende tu vida de que su vida esté bien. Es una fantasía divertida de cumplir, e interpretaré a tantos papás como pueda”, expresó.