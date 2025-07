¿Consejeros del INE elegidos por voto popular?... Sheinbaum ve esta posibilidad con Nueva Reforma Electoral

Aunque todavía no está definido, Sheinbaum dejó claro que la propuesta está “sobre la mesa” y que se analiza en el grupo de trabajo que actualmente desarrolla el proyecto de ley.

“Lo de los Consejeros es parte de [la discusión], si también son electos o qué esquema se seguiría, todavía no está definido como una propuesta del Ejecutivo”, aclaró.

UN GRUPO DE TRABAJO ELABORA LA NUEVA REFORMA ELECTORAL

La presidenta explicó que aún no se ha concluido la redacción del proyecto de ley, pero ya se conformó un grupo interno de trabajo dentro del gobierno federal para desarrollar la iniciativa.

“No hemos trabajado completa la ley, estamos formando un grupo de trabajo interno del gobierno para poder elaborarla”, comentó Sheinbaum.

OBJETIVO: REDUCIR EL COSTO DE LAS ELECCIONES EN MÉXICO

Uno de los principales motores detrás de la reforma, según la mandataria, es reducir el gasto público electoral, al considerar que México destina demasiados recursos económicos a procesos electorales y partidos políticos.

“Que no haya tanto recurso público destinado a los partidos políticos, que las elecciones no sean tan caras, que se generen los mecanismos para que sean transparentes, que se realicen adecuadamente, pero que no se requieran tantos recursos”, puntualizó.

En ese sentido, se busca un sistema más austero, más eficiente y más transparente, sin perder los principios democráticos que rigen la organización electoral en el país.

CAMBIOS EN LA REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

La reforma también plantea ajustar el sistema de representación proporcional en el Congreso, con la intención de modificar las listas plurinominales y hacer que la representación ciudadana sea más directa y auténtica.

Este aspecto ha sido objeto de críticas durante años, al considerarse que la figura de los plurinominales permite que candidatos sin respaldo popular accedan a cargos públicos, lo que genera desconfianza entre los votantes.

AJUSTE A LA ESTRUCTURA MUNICIPAL

Otro punto que destacó Sheinbaum es la intención de reducir el número de síndicos y regidores en los municipios del país, ajustando su cantidad al tamaño poblacional de cada localidad.

Con esta medida se busca optimizar el gasto público y simplificar la administración local, una demanda ciudadana recurrente ante la percepción de excesiva burocracia en muchos municipios.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA PROPUESTA

• México es uno de los países que más gasta en elecciones en toda América Latina.

• En el proceso electoral 2023-2024, se destinaron más de 30 mil millones de pesos al INE y partidos políticos.

• El INE cuenta con 11 consejeros electorales, actualmente designados por la Cámara de Diputados.

• De ser aprobada, la elección directa de consejeros marcaría un cambio histórico en la estructura del órgano electoral.

• Algunos países como Bolivia o Colombia han implementado modelos mixtos de elección de autoridades electorales, pero pocos por voto directo.

¿UN INE ELEGIDO POR EL PUEBLO?

Aunque la idea de elegir consejeros por voto popular ha sido impulsada anteriormente por figuras de Morena y por el propio presidente López Obrador, es la primera vez que una presidenta en funciones reconoce públicamente esta posibilidad como parte de un plan de gobierno.

La discusión apenas comienza, pero deja claro que Sheinbaum apuesta por una reforma estructural que transforme el modelo democrático del país, con miras a reducir costos, fortalecer la legitimidad popular y lograr una mayor rendición de cuentas.

En los próximos meses se sabrá si esta y otras propuestas avanzan en el Congreso y cómo serán recibidas por los distintos sectores políticos y sociales del país. Por lo pronto, la idea de elegir directamente a los consejeros del INE ya forma parte del debate nacional.