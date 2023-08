Reportan fallecimiento del icónico actor Paul Reubens, conocido por interpretar a ‘Pee-Wee Herman’

PIDE DISCULPAS

Pee-wee se convertiría en una importante figura cultural durante gran parte de la década de 1980, aunque un arresto por exposición indecente en 1991 lo enviaría al exilio en la industria del entretenimiento durante años.

Reubens creó a Pee-wee cuando formaba parte del grupo de improvisación de Los Angeles The Groundlings a fines de la década de 1970. El “Pee-wee Herman Show” en vivo debutó en un teatro de Los Angeles en 1981 y fue un éxito tanto para los niños durante matinés, como para los adultos en un espectáculo de medianoche.

”Acepte mis disculpas por no hacer público lo que he estado enfrentando en los últimos seis años.”, reza la carta en su introducción. “Siempre he sentido una gran cantidad de amor y respeto por parte de mis amigos, fanáticos y seguidores. Los he querido mucho a todos y he disfrutado haciendo arte para ustedes”, prosigue el texto del comediante que fue difundido este lunes tras su fallecimiento.