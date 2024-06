Reportan muerte de María Renee, ganadora de ‘La Isla’ de Tv Azteca

TE PUEDE INTERESAR: Comparte Kevin Jonas que le fue detectado cáncer de piel y lo someten a tratamiento

“Mi Treasure , mi Rana Rene , mi Maria ahora ya descansas te pienso con mucha luz y toda la paz .Me quedo con toda la alegría que me dabas con tus ocurrencias ,con tus bailes , como nos atacábamos de risa cuando me buscabas la mirada bailando y me decías que moviéramos hasta el esternón”, escribió la conductora de Hoy.

María tenía en su cuenta de Instagram 31 mil 300 seguidores, a los cuales les compartía algunos detalles de sus viajes o día cotidiano. Su último post fue el 28 de abril.