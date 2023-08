Reunión histórica: Las supermodelos de los 90 posan juntas para Vogue

La nostalgia ahora se vistió de alta costura con la reunión de cuatro de las supermodelos más importantes de la década de los 90’s, gracias a la portada de la edición de septiembre de la revista Vogue.

La importante publicación trajo de vuelta frente a las cámaras a Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista y Christy Turlington, y nos recuerda la influencia perdurable que estas mujeres han tenido en el mundo de la moda y la cultura.

Cada una de estas mujeres trajo un estilo y una personalidad únicos a la industria, y su influencia trascendió más allá de las pasarelas y aunque tienen más de cincuenta años la revista deja bien claro que “eso no importa, son supermodelos y pueden tener cualquier look, cantar valientemente junto con una banda sonora de los primeros Madonna y Lauper, atrapar la luz solo para crear formas que en realidad no concuerdan con sus cuerpos reales, y mientras tanto entrenan sutilmente a los jóvenes”.