Saltillo: Va Municipio por inmuebles que ‘taponean’ y provocan inundaciones

Aseguran que desde que iniciaron las obras hicieron múltiples reportes al Municipio. Aunque acudieron supervisores, los vecinos señalan que no hubo acciones. “Los inspectores no podían hacer bien su trabajo porque en la administración pasada no los dejaban”, comentó otro residente.

Uno de los vecinos incluso rompió parte de la barda para desviar el agua, evitando que se acumulara en las últimas calles colindantes con el terreno. “No tenemos cordón cuneta. El agua se viene directo y se mete a las casas”, explicaron.

En la calle Séptima se encuentra el domicilio de una familia que resultó de las más afectadas por las lluvias del pasado domingo, pues la barda del patio colapsó por la acumulación de agua. Osiel Mata Salazar, propietario del domicilio, informó que el agua dentro de su casa alcanzó un metro y medio de altura. Dijo que anteriormente el agua bajaba desde una serie de bodegas al sur de la zona, pero con la nueva construcción, el problema se agravó.

En otro caso, Germán Rodríguez Mendoza y su familia se encontraban reconstruyendo su casa tras las fuertes lluvias del 13 de julio.