$!Rihanna estelarizará show de medio tiempo del Super Bowl 2023

Eminem permaneció sobre una de sus rodillas por unos minutos mientras Dre estaba sentado frente a un piano interpretando “I Ain’t Mad at Cha” del fallecido Tupac Shakur.

En la edición 2020, en el escenario del Hard Rock Stadium de Miami, Shakira y JLo sorprendieron con su presentación en conjunto con un show de 15 minutos en los que interpretaron éxitos como ‘Jenny from the Block’, ‘On the Floor’, ‘Hips Don’t Lie’, ‘Waiting For Tonight’ y ‘Whenever, Wherever’; acompañadas también por J Balvin y Bad Bunny.

A pesar de que la presentación de la colombiana y la puertorriqueña fue una de las más vistas en la transmisión en vivo en la historia de la evento y, además, tres días después ya había acumulado 85 millones de visitas en YouTube, recientemente se conoció que Jennifer Lopez no estuvo tan conforme con la idea de compartir escenario con Shakira.

Las declaraciones de JLo aparecen en el documental que realizó junto a Netflix, ‘Jennifer López: Halftime’, en el cual se puede conocer el detrás de escena de la gran preparación que tuvo para el medio tiempo del Super Bowl junto a la cantante colombiana.

Apple toma la bandera

La NFL anunció el viernes que Apple Music es su nuevo socio para el espectáculo del Super Bowl LVII, que se disputará al final de esta temporada en el State Farm Stadium, sede de los Arizona Cardinals.

“Estamos orgullosos de dar la bienvenida a Apple Music a la familia NFL como nuestro nuevo socio para el icónico espectáculo del descanso del Super Bowl”, expresó el vicepresidente sénior de estrategia de socios de la NFL, Nana-Yaw Asamoah.

El ejecutivo destacó el alcance de Apple Music, que ofrece una experiencia con un catálogo de más de 90 millones de canciones y sonido impulsado por ‘Spatial Audio’.

“No podíamos pensar en un socio más apropiado para la presentación musical más vista del mundo que Apple Music; un servicio que entretiene, inspira y motiva a millones de personas en todo el mundo a través de la música y la tecnología”, agregó.

Más de 120 millones de espectadores del mundo vieron el espectáculo del descanso del último Super Bowl, que ganaron los Rams en febrero pasado y que contó con Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar.