En las últimas horas el comediante Mau Nieto ha aparecido en los titulares de noticias, luego de que fuera acusado por una joven de nombre Melissa Yamel, quien contó a través de Twitter como fue abusada por el standupero en “Woko Comedy Club”, sitio que visitó en 2018 cuando Nieto ofreció un evento.

“Me tomó del brazo, me llevó al baño y tuvimos relaciones sexuales, las cuales, yo no consentí en ningún momento. No sé cuánto tiempo estuvimos en el baño, pero lo que sí estoy segura es que llegó un momento en el que intentaron abrir la puerta, la golpeaban”, contó Melissa.

Publicidad