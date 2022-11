Round mil: Helena Bonham Carter sale a la defensa de Johnny Depp y J.K. Rowling

Fue precisamente en una charla de Helena que tuvo con The Times en donde fue cuestionada sobre si Johnny debería a ser protagonista de filmes importantes tras su paso por el juicio con su exesposa Amber Heard.

Este fin de semana el nombre de Helena Bonham Carter resonó en medios y redes sociales, esta vez no con alguno de sus icónicos personajes sino por sus declaraciones para defender a dos de sus compañeros con los que compartió proyectos: Johnny Depp y J.K. Rowling.

Insistió que las opiniones no tienen que ser similares para generar algo positivo. “No tenemos por qué estar de acuerdo en todo; eso sería descabellado y aburrido. Ella no lo dice de forma agresiva, solo cuenta su propia experiencia”, aseguró la villana de Harry Potter en el cine.

En la charla se lanzó en contra de la cultura de la cancelación, la cual señala como una histeria social.

“¿Debemos excluir a un genio por sus prácticas sexuales? Habría millones de personas a las que cancelar si mirásemos de cerca su vida personal. No puedes prohibir a las personas. Odio la cultura de la cancelación. Se ha convertido en una caza de brujas histérica con falta de capacidad de comprensión”, aseguró Bonham Carter. (Con información de Agencias)