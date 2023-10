Saca Leonardo DiCaprio su lado fan con Martín Scorsese, ‘estoy agradecido de trabajar con él’

Reuniéndose por sexta vez con Martín Scorsese, Leonardo DiCaprio vuelve al puro estilo del cine del Oscar con la verdadera y poco conocida historia de ‘Killers of the Flower Moon’ sobre la misteriosa desaparición de diferentes miembros de una tribu, en los años ‘20 que además se convirtió en la primera investigación histórica del FBI.

Y... ‘Killers of the Flower Moon’ cuenta básicamente una parte de la historia norteamericana de conspiraciones más siniestras y racialmente terribles, como la masacre racial de Tulsa que ocurrió apenas 30 millas de aquel lugar, en la misma época. Es un crítico capitulo que había sido borrado de los libros de nuestro país. Un siglo después de estos crímenes, estamos tratando de iluminar la verdadera historia.

¿CUÁL ES LA HISTORIA REAL QUE MUESTRA EN EL CINE KILLERS OF THE FLOWER MOON?

Es una historia de crímenes donde no importa tanto quién fue o quién no fue. La importancia de la película pasa por la amplia complicidad y las conspiraciones donde al final, lo importante es recuperar un pasado que hacía tiempo que deberíamos haberlo remarcado . Es por eso que filmamos en Oklahoma, en los mismos lugares donde sucedió todo y hay familiares de las víctimas que aparecen también en el cine.

Las producciones de cine de Leonardo DiCaprio con Martín Scorsese bien parece una serie aparte de una plataforma de streaming. Una muy buena serie, claro. Es más, haciendo cuentas, si sumáramos a todas, nos llevaría un día entero sin almuerzo ni cena, para ver las 17 horas de cine que filmaron, incluyendo las tres horas y media de la nueva Killers of the Flower Moon.

Llevan más de 20 años trabajando juntos, desde que estrenaron en el año 2022 con Daniel Day Lewis ‘Gangs of New York’, para volver a filmar enseguida la historia de Howard Hughes en ‘The Aviator’ del 2004. Con el siguiente ‘The Departed’ del 2006, Martín Scorsese finalmente consiguió el primer Oscar como Mejor Director, aunque la siguiente ‘Shutter Island’ del 2010 fue la única que no obtuvo una sola nominación. Con ‘The Wolf of Wall Street’ en el 2014, los dos volvieron a ser nominados como Mejor Actor y Mejor Director, además de compartir la nominación como Mejor Pelicula en el rol de productores, pero perdieron frente a Alfonso Cuarón con ‘Gravity’ y Matthew McConaughey con ‘Dallas Buyers Club’.

Claro que nadie puede negar los 1400 millones de dólares que Martín Scorsese recaudó en el cine con Leonardo DiCaprio. Sumando ahora por primera vez a Robert DeNiro en ‘Killers of the Flower Moon’, es también la primera superproducción que Apple TV apostó para figurar en la competencia del Oscar con un presupuesto de 200 millones de dólares, estrenando incluso en las salas de cine, antes de pasar a la plataforma de streaming.