¿Cuántos más? Aseguran que Meryl Streep y su esposo están separados desde el 2017

Este año ha sido devastador para las parejas de famosos y deportistas, no porque sea algo trascendental en la vida cotidiana, sólo que en el mundo de la farándula se han podido manejar con tranquilidad y debajo del agua los divorcios y separaciones para no afectar la la imagen pública o laboral de las estrellas. Tal es el caso de la icónica actriz Meryl Streep y su esposo Don Gummer, quienes están separados desde el 2017.

¿CUÁNDO SE SEPARÓ MERYL STREEP DE SU ESPOSO?

No han sido vistos juntos desde la entrega de los Oscar 2018, la actriz de ‘Only Murders in the Building’ se casó con Gummer seis meses después de conocerlo, a través del hermano del actor; Streep, entonces, acababa de concluir su relación con el actor John Cazale , quien murió de cáncer de pulmón.

La noticia sorprendió a los seguidores de una de las actrices más importantes a nivel mundial, y se mantuvo en secreto como lo ocurrido entre Jada Pinkett Smith y Will Smith, quienes llevan “vidas completamente separadas” desde 2016, así lo reveló la actriz en una entrevista con la cadena NBC.