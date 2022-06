‘Sácalos y págales su boleto’; enfurece Nodal tras recibir abucheos en Bolivia

Una vez más, Christian Nodal se vuelve foco de atención en redes sociales. Esto, luego de cancelar un concierto en La Paz, Bolivia, tras un supuesto “incumplimiento de contrato” del cual no ofreció más explicaciones, ni él ni su equipo.

No obstante, en otro de sus shows, también en Bolivia, fue recibido con abucheos y hasta le arrojaron hielos en diversas ocasiones. Enseguida, Nodal pidió a su seguridad que saquen a las personas que estuvieran causando los disturbios.

“Sácalos y págales lo de su boleto, a mí no me estén aventando hielo porque yo los respeto y a mí no me están respetando... respeten por favor”, dice Nodal, luego, videos del incidente se volvieron virales en redes sociales.

Según testigos, esto ocurrió luego de que el cantante llegara tarde al escenario, pues señalan que el evento ocurrió una hora después del tiempo programado.

Por otro lado, Nodal se tomó el tiempo para agradecer a los fans que fueron comprensivos con su llegada tarde. Mientras, sobre el concierto cancelado en La Paz, en un comunicado señalaron que “lamentamos comunicar este hecho que exime por completo de responsabilidad al artista y a la compañía que lo representa”.