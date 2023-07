Sale la actriz Allison Mack de prisión por su participación en explotación en la secta NXIVM

ALCANCE EN MÉXICO

Al esposo de la actriz Ludwika Paleta fue uno de los involucrados en el caso al menos en México, y porque el estuviese involucrado directamente con la secta sino porque Emiliano Salinas lideraba en México a Executive Success Programs (ESP), brazo de NXIVM, establecida entre 2002 y 2003 que ofrecía talleres de liderazgo y desarrollo humano.

De acuerdo la información de Univisión los fiscales estadounidenses calificaron al esposo de Paleta como “coconspirador” de la estructura, no le imputaron ningún cargo ni fue requerido en los tribunales.

Años después Paleta habló en una entrevista con Mara Patricia Castañeda sobre como afectó este señalamiento a su vida.

“Sí duele, sí cuesta trabajo, sí. Sí ha sido difícil, sí. Sí de pronto me entra mucha rabia y me pongo a patalear y me pongo a llorar, pero también hay cosas que yo no puedo controlar”, dijo la exprotagonista de telenovelas a la periodista mexicana.(Con información de AP y El Universal)