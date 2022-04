Sandra Bullock y Channing Tatum se unen en ‘La ciudad perdida’, una aventura al más puro estilo de ‘Indiana Jones’

“La ciudad perdida” narra la historia de Loretta Sage ( Sandra Bullock ), una escritora de novelas de aventuras que ha perdido la inspiración y se encuentra deprimida tras la muerte de su marido, un arqueólogo que inspiraba sus novelas. Pero todo parece mejorar, o así lo parece, cuando la narradora tiene que ir a una gira promocional sobre su último libro (algo que no le entusiasma mucho).

Pero con lo que no contaba Fairfax es que Alan (Channing Tatum), el modelo masculino ‘de pocas luces’ que encarna a Dash, uno de los personajes de las novelas de Loretta y al cual estaba pensando en matar (en el libro) antes de emprender su gira, cruza el Atlántico para rescatar a la novelista de la que se encuentra un poco enamorado.

Y a pesar de que Alan no es tan listo tiene la buena idea de reclutar a un viejo amigo, el letal ex Seal de la Marina Jack Trainer (Brad Pitt), quien con su larga y rubia cabellera llega junto a Alan a la isla donde Loretta se encuentra presa y logran rescatarla. Sin embargo, para nuestra mala fortuna, Jack no se queda mucho tiempo en escena.

Así, libre del cautiverio, pero aún atrapada en la isla, la escritora se da cuenta de que tal vez puede averiguar dónde está escondida la Corona de Fuego. Perseguidos por los secuaces de Abigail, ella y Alan se abren camino a través de la jungla. ¿Qué pasará?, ¿encontrarán la corona?, ¿los encontrará primero el multimillonario? estas preguntas las puedes responder con una bolsa de palomitas y frente a una enorme pantalla.