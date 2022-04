Nicolas Cage estaba ‘aterrorizado’ de interpretarse a sí mismo en su nueva película

Ni siquiera Nicolas Cage pudo imaginarse interpretando al verdadero Nicolas Cage en el cine. Pero esa es justamente la original idea que finalmente aceptó para filmar “The Unbearable Weight of Massive Talent” (El peso insoportable del talento masivo). Y en el estreno internacional en el festival de SXSW -el filme tendrá su debut oficial en las salas de EU el 22 de abril- habló sobre la asombrosa curiosidad de filmar la historia de un personaje que tanto admiran sus fans: él mismo.

-¿Qué tan especial fue estrenar en un festival de cine como South By Southwest?-

“En SXSW todo suena bien, tanto el cine como la música y los videojuegos. Es un festival donde todas las artes creativas se toman en cuenta y es el estilo de público que yo también quiero seguir sorprendiendo, entreteniendo cada vez más”.

-¿Sin embargo... no es cierto que habías rechazado cuatro veces filmar está nueva producción de cine basada en el verdadero Nicolss Cage?-

“Es cierto... estaba aterrorizado porque uno siempre trata de esconderse detrás de un personaje sin tratar de ver que soy yo. Y en este caso también tengo que decir que tampoco soy yo porque es una interpretación de Tom Gormican, el guionista y director. Es la interpretación que tiene sobre mi aura que él vio en cine”.

- ¿Y cómo es que escribieron un guion sobre Nicolas Cage sin que Nicolas Cage aceptara?-

“Es interesante que lo hayan hecho sin que yo supiera nada y la primera vez que me lo propusieron dije que no pensaba hacerlo. No me interesaba interpretarme a mí en el cine y dije que consiguieran a otra persona. Pero después, Tom me escribió una carta muy interesante, muy entusiasmado, donde me di cuenta que él tampoco estaba interesado en burlarse de mí como si fuera un sketch de TV. Realmente estaba interesado en el trabajo del principio de mi carrera, para volver a mostrarlo. Y me di cuenta que era una persona bastante inteligente, que la propuesta venía en serio. Y me terminó gustando la idea de interpretar también una versión más joven de mí”.