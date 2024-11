¿Se arrepintieron? Glamour borra publicación de Ángela Aguilar como ‘Mujer del Año’ tras petición de Change.org

Tras nombrar a Ángela Aguilar como “Mujer del Año,” la revista Glamour ha recibido fuertes críticas sobre los criterios que se deben cumplir para recibir este reconocimiento, ya que la cantante de regional mexicano e hija de Pepe Aguilar ha estado involucrada en múltiples controversias a lo largo del año, especialmente por su polémica relación con Christian Nodal. Recientemente, internautas notaron que la revista eliminó la publicación del nombramiento, lo que ha dado lugar a diversas especulaciones al respecto.

Antes de que comenzara la controversia, Ángela Aguilar ya había expresado su sorpresa al ser nombrada ‘Mujer del Año’ por Glamour. En la entrevista con la revista, la cantante de 21 años comentó que no se consideraba completamente merecedora del título y que sentía que todavía estaba en proceso de descubrir lo que significa ser mujer. “Me siento un poco merecedora, la verdad. No entiendo por qué me han considerado. Siento que apenas estoy descubriendo lo que significa ser mujer. Pasar de niña a joven adulta es un proceso que todavía estoy en el camino”, comentó la intérprete.

Esta declaración, sin embargo, no detuvo el crecimiento de la polémica en redes, donde varios internautas consideraron que el reconocimiento debería ser para otra figura pública. En particular, surgieron comparaciones con la cantante argentina Cazzu, expareja de Christian Nodal, a quien algunos seguidores han propuesto como una opción más adecuada para el título, alegando que la artista representa una imagen de autenticidad y empoderamiento.

A raíz del nombramiento, han circulado especulaciones sobre el papel de Pepe Aguilar, padre de Ángela y también una figura destacada en la música regional mexicana. Algunos usuarios de redes sociales sugieren que el cantante habría intervenido para influir en la selección de su hija como ‘Mujer del Año’ en un intento por restaurar su imagen ante el público.