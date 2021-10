Se burla Kim Kardashian de su ex Kanye West y bromea con caso O.J. Simpson

La también empresaria aseguró que no entendía por qué la había invitado si hace mucho que no estrenaba una película , y de hecho, que la única película en la que ha participado ni siquiera sabía que iba a ser lanzada al público, declaró haciendo referencia al video pornográfico que la lanzó a la fama .

Kim reconoció su rol como “influencer”, pero asegura que ella no tiene el poder de decir a la gente qué sí o qué no hacer, porque “soy una Kim, no una Karen”, dijo en burla al estereotipo que se ha formado en redes sociales sobre “las Karen”, mujeres que suelen ser molestas por su prepotencia y su intento de querer decirle a la gente cómo se deben hacer las cosas.

“Con tantos nombres con la letra k no sé cómo a mi madre nunca se le ocurrió llamarnos Karen, algo sabía, aunque no entiendo cómo se le pudo haber escapado Caytlin”, dijo en referencia a la historia de su padrastro, anteriormente conocido como Bruce Jenner, quien cambió de sexo y género y ahora se llama Caytlin Jenner, de quien Kim también se burló por su fracaso intento de ser gobernador de California: ”No puedo postularme a nada, no podemos tener a tres políticos fracasados en la familia”.