En este sentido, dejó en claro que no buscan recurrir a soluciones como la migración a las plataformas digitales —otro producto de la pandemia—, si no poder encontrar una estrategia que atienda bien a sus objetivos de difusión de la danza contemporánea en Coahuila.

“ Lo que queremos es encontrar un formato adecuado para capacidad, espacios receptivos. Teatro más pequeños, foros más pequeños y más circulación. Porque la realidad para la danza contemporánea, la que nosotros vemos, es que en Saltillo es muy complicado abrirle espacios tan amplios como el Teatro de la Ciudad, que es muy padre, pero la respuesta es muy relativa, no siempre es óptima, y esto tiene que ver con que nosotros no tenemos el aparato enorme de promoción y de difusión, como para hacer convocatoria s gigantescas”, explicó.

“A veces se subordina la programación artística al concepto o a la idea, y yo creo que eso no puede pasar. Nada puede pasar por encima de la programación artística. Así sea una o dos compañías de danza eso debe ser lo más importante. Y no la discusión, la conversación, que sí se debe convocar, pero lo que a nosotros nos importa es acercar trabajos artísticos a la gente y que la gente tenga su experiencia personal y no condicionarla, no sesgarla, no inducirla a que tome algún tipo de partida sobre un concepto u otro”, señaló sobre otra problemática que han observado en los festivales actuales.

“Queremos sobrevivir como un festival independiente. Y si nosotros no tenemos un soporte, que deberíamos tenerlo, las instituciones deberían entender que es su labor apuntalar los esfuerzos de la ciudadanía para generar procesos culturales. Pero nosotros, como muchos artistas pretendemos prevalecer así y para eso se requiere mucha reflexión y mucha observación”, declaró.

Sin embargo, también reconocen que en Saltillo en particular hace falta más formación y difusión de la danza contemporánea, lo que genere no solo nuevos artistas, sino también más público interesado en esta disciplina.

Mientras tanto, las actividades de la Asociación Cultural Rodas continuarán y ahora que obtuvieron el apoyo de la convocatoria nacional México en Escena - Grupos Artísticos, preparan ya una gran cartelera para el 2023