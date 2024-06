¿Se parece a Paco Stanley?... así luce actualmente el hijo menor de Mario Bezares (videos)

Durante varios años, la exreina de belleza sufrió ataques constantes por parte de Stanley, los cuales eran tomados por el público como ‘bromas pesadas’. El conductor no sólo improvisó una canción en su honor en una transmisión en vivo, también bromeó sobre su fidelidad a Mario Bezares al sugerir que su hijo menor, Alan, se parecía a él y no al patiño .

Y fue la misma esposa de Mario Bezares quien publicó recientemente en su cuenta de Instagram la prueba de ADN donde demuestra que Alan es hijo de ella y el comediante y coreógrafo.

“En su momento no pude defender a un bebé que no la debía ni la temía, que como yo y muchos de nosotros fuimos víctimas de una gran injusticia, en ese momento lo más importante era la libertad de mi esposo y hoy solo quiero que nos dejen en paz ya bastante hemos sufrido y pasado por cosas inimaginables, y a pesar de, hemos salido adelante con la cabeza en alto como siempre y con la verdad, no obstante, eso, siguen con una idea vendida para dañar y desprestigiar, para salvar su trabajo mal hecho a consta de inocentes como nuestro hijo, ¡Basta ya! No intento convencer a nadie, solo que ahora tengo las leyes de mi lado para proteger a los míos y como ayer defenderé lo injusto”, empezó el comunicado que redactó junto a las imágenes de la prueba de ADN.

También detalló que como mujer le era sumamente desagradable tener que estar dando explicaciones públicas de una injuria, y por lo que, con prueba en mano, demandará a todos aquellos que la vuelvan a calumniar, pues lo único que quiere es que la dejen a ella y su familia tranquilos.

¿CÓMO LUCE ACTUALMENTE ALAN BEZARES?

Los rumores sobre la paternidad de Alan ganaron fuerza tras la muerte de Paco Stanley y Brenda Bezares no tardó en defender tanto su integridad como a su familia ante medios de comunicación.