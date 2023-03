Se quedan Scott Adams y ‘Dilbert’ sin distribuidor por comentarios racistas

Los lectores de los diarios en el país encontraron notas de las editoriales y al menos en un caso un espacio en blanco, informándoles sobre la decisión de dejar de publicar el popular cómic. El destino de Adams se selló el domingo por la noche cuando la empresa distribuidora de “Dilbert” Andrews McMeel Universal dijo que cortaba su relación con el caricaturista. Para el lunes por la mañana, “Dilbert” ya no se encontraba en el sitio GoComics , que también ofrece otros populares cómics como “Peanuts” y “Calvin and Hobbes”.

Los lectores de The Sun Chronicle en Attleboro, Massachusetts, encontraron un espacio en blanco en la edición del lunes donde “Dilbert” se encontraría normalmente. El diario dijo que dejará el espacio en blanco hasta marzo “como un recordatorio de que el racismo permea en nuestra sociedad”.

Diarios como The Los Angeles Times y The Washington Post, así como otros más pequeños como The Santa Fe New Mexican y The Arkansas Democrat-Gazette también han dicho que dejarán de publicar a “Dilbert”. La tira cómica, que se mofa de la cultura de trabajo en las oficinas, apareció por primera vez en 1989.

“Esta es una decisión basada en los principios de esta organización noticiosa y la comunidad para la que servimos”, escribió el editor de The Plain Dealer de Cleveland, Chris Quinn. “No somos un hogar para aquellos que apoyan el racismo. Definitivamente, no queremos darles apoyo financiero”.

En un comunicado, la distribuidora The Andrews McMeel Universal señaló que apoya la libertad de expresión, pero que los comentarios del caricaturista no eran compatibles con los valores fundamentales de la empresa con sede en Kansas City, Missouri.