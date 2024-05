‘Se vale pensar diferente’: Derbez responde a controversia con otro video

Eugenio Derbez ha estado envuelto en controversia los últimos, debido a algunos comentarios y publicaciones que ha hecho en redes sociales. Pero parece que decidió tomar una decisión firme al respecto y atender la discusión que generó.

“Se vale pensar diferente. Es sano pensar diferente. Lo que no está bien es atacar, dividir, agredir, solo porque alguien no piensa igual que tú”, dijo al inicio del video el comediante, haciendo referencia a la oleada de reacciones negativas que generó desde hace días.

“No faltaron quienes me atacaron, me insultaron, me agredieron y me amenazaron. Y todo por pensar diferente. Despierten, los mexicanos no somos así, nos queremos porque somos hermanos, paisanos, compatriotas. Más allá de cualquier diferencia los mexicanos somos unidos, estamos unidos”, agregó.