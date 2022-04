‘Se ve como Lyn May’, critican a Thalía por abusar del botox...otra vez

Las críticas no se hicieron esperar y muchos de sus fanáticos le reclamaron a la intérprete de “ Te perdiste mi amor ”, porque había abusado del botox , e incluso hicieron comparaciones de su rostro cuando era más joven.

Sin embargo, lo que llamó la atención de los fanáticos no fue ni su perro, ni el color fosforescente de su atuendo, todas las miradas se concentraron en su rostro, el cual lucia un poco hinchado, al parecer a causa del botox .

Recientemente Thalía se vio envuelta en otra polémica, ahora respecto a su apariencia. Hace pocos días la mexicana compartió, a través de su cuenta de Instagram, una fotografía cuando estaba haciendo ejercicio. En ella se encuentra vistiendo ropa deportiva junto a su mascota. “No me deja ni por un segundo! Hasta cuando estoy haciendo ejercicio está de metiche” , es lo que se puede leer en la publicación.

“Ya te pusiste botox, solamente no exageres por favor”; “¿Qué le pasó a la cara de mi hermosa Thalía?”; “Se ve como Lyn May” ,“¿Por qué se ve tan rara?” y “Tan angelical que tenía su rostro, no se parece a la Thalía de las novelas”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron en las redes sociales.

Cabe destacar, que no es la primera vez que Thalía usa un poco más de botox. En 2018 la también actriz, con la intención de compartir un detrás de cámaras del rodaje del videoclip del tema “No Me Acuerdo”, que grabó junto a la cantante Natti Natasha, subió una fotografía a sus redes sociales donde se le veía con el rostro hinchado. En dicha ocasión también recibió una multitud de comentarios negativos.