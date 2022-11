¿American Horror Story 11 es un llamado de advertencia?; El terror y enemigo a vencer es... el VIH

Esta semana concluyó sus transmisiones la onceava temporada de American Horror Story, serie antológica que relata el terror y miedo principalmente como lo dice su nombre en Estados Unidos. Pero el tema de este año terminó siendo una revelación y un momento de reflexión, lo que atormentaba y perseguía a los protagonistas no era un fantasma, una bruja o una leyenda urbana sino algo peor según los productores y guionistas: el VIH.

Cuando se dijo que sería AHS: New York City, en foros de fanáticos se especulaba sobre una historia con un asesino serial de homosexuales en la década de los ochentas teniendo como escenario precisamente la ciudad de Nueva York.

Ella es la única médica interesada en descubrir qué está pasando con ese “virus” y porqué hay cada vez más hombres que tienen sus síntomas similares. El factor común es que todos estuvieron en un lugar llamado Fire Island no muy lejos de la ciudad de Nueva York, por lo que ella tiene la teoría que “enfermedad” se transmite por garrapatas.

Tras episodios donde se relatan de manera cruda las relaciones físicas e interpersonales entre los protagonistas y el mundo homosexual, el cual es indiferente ante las autoridades de salud y policial se devela al verdadero enemigo.

Aquella figura masculina llena de músculos y fuerte no es más que la representación del virus. Como público lo vemos, pero los personajes que se enfrentan a él no lo pueden herir o dañar, simplemente lo noquean o lo esquivan. Hasta que el tiempo llega y no pueden escapar de él más.